13 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gençlere gözaltı! Emre Belözoğlu oyuncu arayışında

Belözoğlu devrede! F.Bahçe'de gençlere gözaltı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

Sezon başında 18 takviye yapan , ara transferi de boş geçmeyecek. Scoutlar, milli maçlarda genç yetenekleri izliyor.

Ara transferin 5 Ocak'ta başlayacağı resmen açıklanırken, de boş durmuyor. Sarı-lacvertli takım için Alexander Sörloth, Mesut Özil, Dorukhan Toköz ve Andriy Yarmalenko isimleri ortalıkta dolaşırken, teknik heyetin ise gözü henüz piyasa yapmamış genç oyuncularda. ekipleri, milli maçları yakın takibe aldı. Teknik direktör Erol Bulut'un istekleri doğrultusunda belirlenen oyuncular izlenip, rapor hazırlanıyor. Kanatlar ve orta sahanın öncelikli mevkiler olduğu belirtiliyor. Ocak ayında duruma ve ihtiyaca göre birkaç oyuncunun daha kadroya katılması planlanıyor. (Fotomaç)
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