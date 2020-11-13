13 Kasım 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de gençlere gözaltı! Emre Belözoğlu oyuncu arayışında
Sezon başında 18 takviye yapan Fenerbahçe, ara transferi de boş geçmeyecek. Scoutlar, milli maçlarda genç yetenekleri izliyor.
Ara transferin 5 Ocak'ta başlayacağı resmen açıklanırken, Fenerbahçe de boş durmuyor. Sarı-lacvertli takım için Alexander Sörloth, Mesut Özil, Dorukhan Toköz ve Andriy Yarmalenko isimleri ortalıkta dolaşırken, teknik heyetin ise gözü henüz piyasa yapmamış genç oyuncularda. Scout ekipleri, milli maçları yakın takibe aldı. Teknik direktör Erol Bulut'un istekleri doğrultusunda belirlenen oyuncular izlenip, rapor hazırlanıyor. Kanatlar ve orta sahanın öncelikli mevkiler olduğu belirtiliyor. Ocak ayında duruma ve ihtiyaca göre birkaç oyuncunun daha kadroya katılması planlanıyor. (Fotomaç)
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