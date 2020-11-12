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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe itirafı! Geri dönecek mi?

Yaz transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'den, Medipol Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç oynadığı futbolla büyük beğeni topladı. Milli futbolcu gelecek sezon sarı-lacivertlilere dönüp dönmeyeceği konusunda ise flaş açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 18:48
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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe itirafı! Geri dönecek mi?

Fenerbahçe'den Başakşehir'e kiralandıktan sonra yükselişe geçen ve takımının vazgeçilmez ismi olmakla birlikte A Milli Takım'a da giden Deniz Türüç, Manchester United maçındaki zaferlerini, hedeflerini ve ayrılık kararı almasının altında yatanları anlattı. İşte Deniz Türüç'ün sözleri...


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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe itirafı! Geri dönecek mi?

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Küçük bir çocukken bunu hayal ediyorsun. Türk Milli Takımı'nda oynamak da bir hayaldi ve İstiklal Marşı'nı duyunca hala kalbim küt küt atıyor. Bunlar bir futbolcu için ulaşması yüksek hedeflerdir.

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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe itirafı! Geri dönecek mi?

"AVRUPA ŞAMPİYONASI BENİM İÇİN RÜYA"
Şu ana kadar hedeflediğim her yerde oynadım ve Avrupa Şampiyonası benim için bir rüya. Kesinlikle orada olmak istiyorum. Fenerbahçe'den ayrıldığımda Başakşehir'de oynama ihtimalimin daha yüksek olduğunu gördüm. Böylece Avrupa Şampiyonası'na da gidebileceğimi düşündüm.

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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe itirafı! Geri dönecek mi?

"OKAN BURUK BANA GÜVEN VERDİ"
Fenerbahçe 18 oyuncu birden transfer etti ve Okan Buruk ile konuştuğumda bana güven verdi. Benim içimdekini gördü. Unutmayın ki ben Türkiye Ligi'nin şampiyonuna kiralandım ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakaladım.


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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe itirafı! Geri dönecek mi?

"TEN HAG BABA GİBİ"
Manchester United maçından sonra Ajax Teknik Direktörü Ten Hag beni aradı ve asist nedeniyle tebrik etti. Onunla iyi bir iletişimim var, benim için bir baba gibi. Donny van de Beek ile de konuştum, maçla ilgili ne düşündüğümü sordu. Ona da iyi şanslar diliyorum.

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