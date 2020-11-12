Deniz Türüç'ten Fenerbahçe itirafı! Geri dönecek mi?

"TEN HAG BABA GİBİ"

Manchester United maçından sonra Ajax Teknik Direktörü Ten Hag beni aradı ve asist nedeniyle tebrik etti. Onunla iyi bir iletişimim var, benim için bir baba gibi. Donny van de Beek ile de konuştum, maçla ilgili ne düşündüğümü sordu. Ona da iyi şanslar diliyorum.