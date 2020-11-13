13 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu işbaşında! Devlerin gözdesi Ali Akman

Belözoğlu transfer için harekete geçti! Devlerin gözdesi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

F.Bahçe ve G.Saray ile , bu kez de transferinde yarışıyor. 18’lik golcüyü kadrosuna katmak isteyen ’in devleri, şartları zorluyor.

Altyapısında yetiştiği Bursaspor'da bu sezon tartışmasız öne çıkan isim olan , 'in devlerini peşine taktı. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımının bu sezon 9. maçında da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 8 gole direkt katkı sağladı. 7 kez rakip fileleri havalandıran, 1 de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla ezeli rakipler , ve 'ı harekete geçirdi. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen 3 büyükler, şimdiden çalışmalara başladı. G.Saray'ın eski futbolcusu olan ve antrenörlük de yapan Ayhan Akman'ın transferde kilit isim olacağı iddia edildi. Ayhan Akman'ın yeğeninin sarıkırmızılılara imza atması konusunda ısrarcı davrandığı, sık sık genç oyuncuyla temas kurduğu belirtildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü da sezon sonu serbest kalacak Ali için tüm şartları zorluyor. Belözoğlu, genç futbolcunun babasıyla konuşurken, Beşiktaş'ın bu oyuncunun transfer için temas kurduğu ileri sürülüyor. (Fotomaç)
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