13 Kasım 2020, Cuma
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Emre Belözoğlu işbaşında! Devlerin gözdesi Ali Akman
F.Bahçe ve G.Saray ile Beşiktaş, bu kez de Ali Akman transferinde yarışıyor. 18’lik golcüyü kadrosuna katmak isteyen Süper Lig’in devleri, şartları zorluyor.
Altyapısında yetiştiği Bursaspor'da bu sezon tartışmasız öne çıkan isim olan Ali Akman, Süper Lig'in devlerini peşine taktı. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımının bu sezon 9. maçında da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 8 gole direkt katkı sağladı. 7 kez rakip fileleri havalandıran, 1 de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı harekete geçirdi. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen 3 büyükler, şimdiden çalışmalara başladı. G.Saray'ın eski futbolcusu olan ve antrenörlük de yapan Ayhan Akman'ın transferde kilit isim olacağı iddia edildi. Ayhan Akman'ın yeğeninin sarıkırmızılılara imza atması konusunda ısrarcı davrandığı, sık sık genç oyuncuyla temas kurduğu belirtildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da sezon sonu serbest kalacak Ali için tüm şartları zorluyor. Belözoğlu, genç futbolcunun babasıyla konuşurken, Beşiktaş'ın bu oyuncunun transfer için temas kurduğu ileri sürülüyor. (Fotomaç)
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