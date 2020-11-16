16 Kasım 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Harun Tekin ameliyat oldu! İşte sahalara dönüş tarihi
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maç��nda elmacık kemiği kırılan Harun Tekin ameliyat edildi. Tecrübeli eldivenin 3 hafta sonra idmanlara başlayabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin dün Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadele sonrası suratına darbe alan ve elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, ameliyat edildi. Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu belirtilen Harun'un, yüzündeki parçalı kırıkların stabil hale getirildiği açıkladı. Bir gece daha hastanede kalacak olan Harun'un, 3 hafta sonra maske ile idmanlara başlaması bekleniyor.
Öte yandan pandemi nedeniyle sarı-lacivertli futbolcuların, Harun'u görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettikleri öğrenildi.
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