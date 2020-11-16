16 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Harun Tekin ameliyat oldu! İşte sahalara dönüş tarihi

Harun Tekin ameliyat oldu! İşte sahalara dönüş tarihi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 Giriş Tarihi: 16.11.2020

'de ile oynanan hazırlık maç��nda elmacık kemiği kırılan ameliyat edildi. Tecrübeli eldivenin 3 hafta sonra idmanlara başlayabileceği öğrenildi.

'nin dün ile oynadığı hazırlık maçında ile girdiği ikili mücadele sonrası suratına darbe alan ve elmacık kemiği kırılan , ameliyat edildi. Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu belirtilen Harun'un, yüzündeki parçalı kırıkların stabil hale getirildiği açıkladı. Bir gece daha hastanede kalacak olan Harun'un, 3 hafta sonra maske ile idmanlara başlaması bekleniyor.

Öte yandan pandemi nedeniyle sarı-lacivertli futbolcuların, Harun'u görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettikleri öğrenildi.

F.Bahçeli futbolcunun elmacık kemiği kırıldı! haberin devamı

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