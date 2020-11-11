11 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse'ye tehdit mektubu!

F.Bahçe'nin eski yıldızına tehdit mektubu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de sürdüren Max Kruse, tehdit mektubu aldığını hesabından paylaştı.

Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek FIFA'lık olan, ardından da Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, 7 maçta 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, takım arkadaşları ve basının övgüyle bahsettiği 32 yaşındaki oyuncu, dün taraftardan hakaret dolu mektup aldı.

Kumar oynaması ve gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla nargile içmesi nedeniyle eleştirilen deneyimli futbolcu, mektubu hesabından paylaştı. Mektupta, "Max Kruse, beyinsiz, defol git bu kulüpten. Union'a senin gibi aptal bir futbolcu hiç gelmedi. Seni stadyumda kovalamadan kendi isteğinle ayrıl buradan'' şeklinde hakaret ve tehdit dolu ifadelerin yer aldığı görüldü.

Sosyal medya hesabından mektubu okuyan Kruse, "Bunları yüzüme söyleyebilirdi. Bu kişiye iyi günler diliyorum" diyerek taraftara yanıt verdi.

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