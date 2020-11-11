Fenerbahçe'de Mauricio Lemos antrenmanda yer almadı

Süper Lig'in ilk 8 haftasını 17 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde adından sıkça söz ettirmeyi planlıyor. Kanarya, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken İspanyol basını, Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...