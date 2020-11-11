11 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos antrenmanda yer almadı

Kulüp siteden duyurdu! Yıldız isim antrenmanda yer almadı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde , sebebiyle antrenmanda yer almadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

, 'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı. , Mbwana Samatta ve , takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, ise sebebiyle antrenmana katılmadı.

Teknik Direktör yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'de ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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