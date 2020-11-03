03 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı çalışmaları başladı

F.Bahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

'in 8. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak , maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Fraport TAV maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların bulunmadığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, 4 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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