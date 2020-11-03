Fenerbahçe'de Konyaspor maçı çalışmaları başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona 18 transferle iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de, Sportif direktör Emre Belözoğlu durmak bilmiyor. Tecrübeli isim, sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ile birlikte oyuncu arayışlarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin en büyük projesi olan gelecek adına transfer hamleleri doğrultusunda hareket eden Belözoğlu, gündemine flaş bir ismi aldı. İşte Emre Belözoğlu'nun veliahtım dediği genç futbolcu ve detaylar...