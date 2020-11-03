03 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Antalya'da Ozan Tufan'ı

Antalya'da Ozan Tufan'ı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Sezonun flaş ismi, dün de işbaşındaydı. F.Bahçe’nin yıldızı, bir gol attı, futboluyla da öne çıkan adamdı.

Bu sezon Süper Lig'in tartışmasız öne çıkan isimlerinin başında gelen Ozan Tufan, karşısında da tam puan aldı. Başlangıç düdüğüyle birlikte sahada basmadık yer bırakmayan yıldız futbolcu, attığı golün yanı sıra mücadelesiyle de karşılaşmanın öne çıkan adamları arasında yerini aldı. Önceki maçlarda olduğu gibi yine dikine hızlı çıkışları, yüksek pas yüzdesi ve kilit paslarıyla Fenerbahçe'nin gücüne güç katan 25 yaşındaki oyuncu, taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Özellikle ilk yarıda yaptığı preslerle Antalyaspor savunmasına zor anlar yaşatan Ozan Tufan, önemli birkaç tehlikeli pozisyona da girdi. Hücumdaki etkinliği kadar savunmaya da destek veren milli futbolcu, 1 top kapma, 2 şut engelleme ve yaptığı 3 pas arasıyla da dikkat çekti.
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