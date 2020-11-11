11 Kasım 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in ilk 8 haftasını 17 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde adından sıkça söz ettirmeyi planlıyor. Kanarya, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken İspanyol basını, Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 17:11
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Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Emre Belözoğlu...

Sarı-lacivertliler, ilk 7 haftasını 5 galibiyet ve 2 beraberlikle geçtiği sezonun ilk mağlubiyetini 8. haftada Kadıköy'de aldı.

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Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Emre Belözoğlu...

Ülker Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Kanarya, rakibine Jevtovic ve Kravets'in golleriyle 2-0 mağlup oldu.

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Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Emre Belözoğlu...

Özellikle sergilenen oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, bu mağlubiyetle milli araya lider girme şansını kaybetti.

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Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Emre Belözoğlu...

Teknik direktör Erol Bulut Konyaspor yenilgisi sonrası milli arada hem oyun formatı hem de kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verildi.

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