09 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 11 futbolcu milli takımlarına gitti

F.Bahçe'de 11 futbolcu milli takımlarına gitti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

'de 8 hafta geride kalırken 17 puanla 2. sırada yer alan 'de maçının hazırlıkları sürecekken, bu süreçte 11 futbolcu milli takımlarının kamplarına katılacak.

'in ilk 8 haftası geride kalırken , 17 puanla 2'nci sırada yer aldı. Oynadığı karşılaşmalardan 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekipte, 22 Kasım Pazar günü oynanacak maçın hazırlıkları da çarşamba günü başlayacak.

İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertli ekipte, mücadelenin bireysel hatalar sebebiyle değil de takım olarak kaybedildiği düşüncesi hakim. 'un kadro planlamasındaki tercihlerine saygı duyarken, Mert Hakan'ın oynanama sebebinin ise milli takımda yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre takımla çalışma imkanı bulamaması olduğu vurgulandı.

Kazanan takımı genelde bozmak istemeyen teknik direktör Erol Bulut, milli aradan sonra oynanacak maçında ise kadroda değişik isimlerin olacağının sinyalini verdi. Yeni 11'de kendisine yer bulmak için bu arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçeli futbolcular, çalışmalarına da ona göre ağırlık verecek. Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçının hazırlıkları çarşamba günü start alacak. İdmanda; milli takımlarına giden; , Nazım Sangare, , Altay Bayındır, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Enner Valencia, Ally Samatta, Dimitrios Pelkas ve Marcel Tisserand yer almayacak.

Bulut'a sert eleştiri! haberin devamı



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