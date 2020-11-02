02 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı imha timi hazır

F.Bahçe'nin imha timi hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

Fenerbahçe'de hücum hattı yine Samatta, Pelkas ve ’ya teslim. Caner ‘öldürücü’ ortalarıyla destek verecek. ‘Yedek kuvvet’ Papis Cisse.

Fenerbahçe, 'ya tam kadro hazırlandı. Eksik ve cezalı oyuncusu bulunmayan Erol Bulut'un 3 maçtır kazanan onbiri bozması beklenmiyor. Sarı-lacivertliler sahaya kalede Altay, savunmada , Lemos, Tisserand, Caner, orta sahada Luiz Gustavo, Jose Sosa ile Ozan Tufan, kanatlarda ve Pelkas, ileri uçta Mbwana Samatta tertibiyle çıkacak. Gol kozları yine Samatta, Pelkas ve Valencia olacak. sol, Gökhan Gönül ise sağ kanattan ataklara destek verecek. maçının yıldızı yine yedek kuvvet olarak kulübede yer alacak.

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