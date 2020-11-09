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Turgay Demir: Erol Bulut'un planı sağdan soldan estarabim

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'u eleştirdi.
09.11.2020
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Turgay Demir, Erol Bulut ile ilgili "İç sahada Fenerbahçe, Konyaspor'u yenmeliydi. Bunun birinci sebebi hocanın elinde her sistemi oynayacak bir kadrosu varken kanat organizasyonları dışında bir çözüm üretememesidir. Şu an Erol hocanın planı sağdan soldan estarabim." ifadelerini kullandı.

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