05 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe her yerde zirvede

Fenerbahçe her yerde zirvede
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Süper Lig’de maç fazlasıyla lider olan Fenerbahçe, Twitter’da da devleri geride bırakarak zirveye çıktı.

Fenerbahçe, Ekim ayında Twitter'da en fazla etkileşim alan futbol kulübü oldu. Depor Finanzas'ın yayımladığı araştırmada sarı-lacivertli kulüp, 12,1 milyon etkileşim ile ekim ayını zirvede tamamladı. 11,9 milyon etkileşim ile ikinci olurken, Manchester United 9,58 milyon ile üçüncü, Flamengo 8,6 milyon ile dördüncü, Chelsea ise 8,32 milyon etkileşim ile 5. sırada yer aldı. Ligde maç fazlasıyla liderliğe yükselen Kanarya böylece sosyal medyadaki tırmanışını da sürdürdü. Yönetim, taraftarlara teşekkür etti.
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