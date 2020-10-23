23 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar! "Tarzımı Insigne'ye benzetiyorum"

Pelkas'tan flaş itiraf! Lorenzo Insigne...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

Fenerbahçe'nin PAOK'tan transfer ettiği Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tarzını Napoli forması giyen Lorenzo Insigne'ye benzettiğini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Tıpkı onun gibi, sol kanatta da forvet arkasında da kendimi rahat hissediyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas sol kanatta veya forvet arkasında oynamanın kendisi için çok fazla şey değiştirmediğini ifade etti. PAOK'tan transfer olan oyuncu Gözteye'ye karşı oynadığı ilk maçında golle tanışarak harika bir başlangıç yaptı. Herkesin merak ettiği ise oyuncunun hangi bölgede daha çok rahat ettiği... Pelkas bu konuyu fazla umursamıyor. Arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde sol kanatta oynamak ile forvet arkasında mücadele etmenin arasında çok fark bulunmadığını söyledi.

"INSIGNE GİBİYİM"

Sabah'ta yer alan habere göre Yunan yıldız, "Tarzımı Napoli'deki Insigne'ye benzetiyorum. Tıpkı onun gibi, sol kanatta da forvet arkasında da kendimi rahat hissediyorum. Fenerbahçe'de çok iyi bir başlangıç yaptığım için mutluyum" dedi. Sol kanatta oynarken rakibin dengesini bozabileceğini kaydeden Pelkas, "Ben çok fazla yer değiştiren ve içeri giren bir oyuncuyum. Bu nedenle rakip savunmaları zorlayabilirim" diye konuştu.

Hıncal Uluç'tan flaş yorum! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Ailesi ve F.Bahçe... Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Ailesi ve F.Bahçe...
F.Bahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları! Perotti ve Ferdi... F.Bahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları! Perotti ve Ferdi...
Hıncal Uluç'tan flaş yorum! Erol Bulut F.Bahçe için... Hıncal Uluç'tan flaş yorum! "Erol Bulut F.Bahçe için..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör