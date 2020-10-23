23 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Ailesi ve Fenerbahçe...

Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Ailesi ve F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

Son dakika haberi: Sarı lacivertlilerin de gündemine bulunan ve İngiltere ekibi 'de kadro dışı bırakılan 'in geleceği belli oluyor... Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncunun önünde 4 seçenek olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

'nin uzun süredir transferi için peşinde olduğu , 'in yönetimine gönderdiği 25 kişilik kadrosunda yer almamıştı. Bunun ardından Mesut'un izleyeceği yol haritası için 4 seçenek olduğu belirtildi. İşte o seçenekler...

YOLU INTER'E DÖNEBİLİR
Mesut'un peşine kısa süre önce Inter düştü. İtalyan kulübünün yetkilileri şu anda oyuncunun kulübünden ayrılıp ayrılmayacağına dair ihtimalleri göz önünde bulunduruyor ve doğru zamanda için düğmeye basacak. Öte yandan teknik direktör 'nin henüz Mesut'u kadrosuna görmek isteyip istemediği bilinmiyor.

DC UNITED İHTİMALİ
Mesut'un gelecek senaryolarından biri de Amerika'ya gitmek olduğu ifade ediliyor. Daha önce , Henry, Ibrahimovic, Lampard, Kaka, ve 'nun da formasını giydiği United, Mesut için yeni bir pencere olabilir.

ALEXIS SANCHEZ FORMÜLÜ
Arsenal'in, Mesut'un yıllık yaklaşık 20 milyon euro kazanmasından dolayı oyuncusunu elinden çıkartmak istediği biliniyor. Mevcut futbol sektöründe Mesut'a bu ücreti verecek başka bir kulüp yok. Sebeple daha önce 'ın yıllık ücretinin yarısını ödemek kaydıyla Inter'e kiralaması gibi Mesut'u da Arsenal, başka bir kulübe oyuncusunu kiralayabilir.

AİLE FENERBAHÇE DİYOR
Bununla beraber Mesut Özil için en büyük pay Fenerbahçe'nin gibi gözüküyor. Yıldız ismin annesinin Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinirken, eşi Amine Gülşe'nin de 'de yaşamak istediği kaydedildi. Daha önce 'ta forma giyen Elneny de, eski takım arkadaşının koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu verdiği röportajda itiraf etmişti.

F.BAHÇE PARAYI ÖDEYEBİLİR
Geçmişte Premier Lig'in unutulmaz golcüleri arasında bulunan 'yi de transfer eden Fenerbahçe'nin, Hollandalı stara yaklaşık 5 milyon euro verdiği bilniyordu. Bu sebeple oyuncu için en ideal yolculuk Fenerbahçe gibi gözüküyor.

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