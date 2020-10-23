23 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Vitor Pereira A Spor'a konuştu! "Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili..."

Vitor Pereira A Spor'a konuştu! Türkiye ve F.Bahçe ile ilgili...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

Bir dönem ülkemizde 'yi çalıştıran , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde kendi ağzından ve Fenerbahçe ile ilgili söylendiği öne sürülen sözleri yalanlarken, sarı-lacivertli takıma yeni sezonda başarılar diledi.

ekibi Shanghai Sipg'i çalıştıran 'nin eski teknik direktörü , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten 52 yaşındaki teknik adam, "'u gerçekten çok özledim ama bir şeyi düzeltmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benim ağzımdan söylenmiş gibi ifadeler yer aldı medyada. Uzun zamandır Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili hiçbir yere demeç vermedim. Eski takımım Fenerbahçe'ye yeni sezonda başarılar diliyorum. Herkese çok selamlar gönderiyorum." ifadelerini kullandı.


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