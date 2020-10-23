23 Ekim 2020, Cuma
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Hıncal Uluç: Erol Bulut Fenerbahçe için çok cesur bir seçimdi
A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Başbaşa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Erol Bulut Fenerbahçe için çok cesur bir seçimdi." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberi
23.10.2020
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