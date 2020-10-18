Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve gidiş tarihi

Geçtiğimiz sezonu zirvenin bir hayli uzağında bitiren Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Süper Lig'in iki devi, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş transferi için kıyasıya bir mücadele veren iki ezeli rakip, bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte hedefteki isim... | Son dakika transfer haberleri