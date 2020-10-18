Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve gidiş tarihi
Fenerbahçe'nin 2019 yazında 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile yollar ayrılıyor. 29 yaşındaki oyuncu, Arap basınının iddiasına göre salı günü Al Ittihad kulübüne geri dönecek.
Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağladı.
Arap basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin ayrılık için anlaştığı 29 yaşındaki oyuncu için tüm hazırlıklar yapıldı.
SALI GÜNÜ ARABİSTAN'A UÇUYOR
Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve corona virüsü testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı belirtildi.
Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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