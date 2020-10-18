18 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve gidiş tarihi

Rodrigues ayrılıyor! İşte yeni takımı ve gidiş tarihi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

Fenerbahçe'nin 2019 yazında 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile yollar ayrılıyor. 29 yaşındaki oyuncu, Arap basınının iddiasına göre salı günü Al Ittihad kulübüne geri dönecek.

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağladı.

Arap basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin ayrılık için anlaştığı 29 yaşındaki oyuncu için tüm hazırlıklar yapıldı.

SALI GÜNÜ ARABİSTAN'A UÇUYOR

Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve corona virüsü testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı belirtildi.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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