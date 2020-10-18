Erman Toroğlu penaltı pozisyonlarını değerlendirdi! Fenerbahçe ve Göztepe...

Devre Arası programında Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıdaki 2 penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonu için "penaltı" ifadelerini kullanırken, Göztepe'nin penaltı pozisyonu için ise "penaltı değil" dedi.

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