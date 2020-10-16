16 Ekim 2020, Cuma
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Bu zenginlik, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yarışında en büyük kozu olacak. Ekvador'dan dönecek Valencia da bugün yarışa katılacak. Erol Bulut'un bu isimlerden en az 2'sine Göztepe karşısında şans vermesi bekleniyor. Karagümrük maçında 2 gol atan Samatta favori. Diğerleri ise taktiğe göre seçilecek. Bulut'un bir şansı da rakip defansı aşmakta sıkıntı çekilen ya da geriye düşülen maçlarda kenarda oyunu çevirecek 2-3 forveti bulunacak.
Erol Bulut'un zor seçimi! Tam 5 isim
Elinde hepsi yetenekli 5 forvet olan Erol Bulut seçimde zorlanıyor. Bu zenginlik şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’nin en büyük kozu olacak.
Fenerbahçe'de millilerin de dönmesiyle Samandıra şenlendi. 18 transferin ardından kullanılan "Son 3 sezonda kulübün kağıt üstünde gördüğü en güçlü kadro" yorumları antrenmanlara da yansımaya başladı. Dün yapılan çalışmada her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, forvet hattındaki bolluk ise ekstra dikkat çekti. Samatta, Cisse, Kemal Ademi ve Thiam'ı bir arada görenler, "Erol Bulut'un işi zor! Kimi oynatsa birileri mecburen kulübede oturacak" demekten kendilerini alamadı.
Bu zenginlik, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yarışında en büyük kozu olacak. Ekvador'dan dönecek Valencia da bugün yarışa katılacak. Erol Bulut'un bu isimlerden en az 2'sine Göztepe karşısında şans vermesi bekleniyor. Karagümrük maçında 2 gol atan Samatta favori. Diğerleri ise taktiğe göre seçilecek. Bulut'un bir şansı da rakip defansı aşmakta sıkıntı çekilen ya da geriye düşülen maçlarda kenarda oyunu çevirecek 2-3 forveti bulunacak.
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