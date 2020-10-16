16 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Erol Bulut'un zor seçimi! Tam 5 isim

Bulut'un zor seçimi! Tam 5 isim
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.10.2020

Elinde hepsi yetenekli 5 forvet olan seçimde zorlanıyor. Bu zenginlik şampiyonluk yarışında ’nin en büyük kozu olacak.

'de millilerin de dönmesiyle Samandıra şenlendi. 18 transferin ardından kullanılan "Son 3 sezonda kulübün kağıt üstünde gördüğü en güçlü kadro" yorumları antrenmanlara da yansımaya başladı. Dün yapılan çalışmada her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, forvet hattındaki bolluk ise ekstra dikkat çekti. Samatta, Cisse, Kemal Ademi ve Thiam'ı bir arada görenler, "'un işi zor! Kimi oynatsa birileri mecburen kulübede oturacak" demekten kendilerini alamadı.

Bu zenginlik, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yarışında en büyük kozu olacak. Ekvador'dan dönecek da bugün yarışa katılacak. Erol Bulut'un bu isimlerden en az 2'sine karşısında şans vermesi bekleniyor. Karagümrük maçında 2 gol atan Samatta favori. Diğerleri ise taktiğe göre seçilecek. Bulut'un bir şansı da rakip defansı aşmakta sıkıntı çekilen ya da geriye düşülen maçlarda kenarda oyunu çevirecek 2-3 forveti bulunacak.
Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas ilk antrenmanına çıktı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de Ozan Tufan rüzgarı! F.Bahçe'de Ozan Tufan rüzgarı!
F.Bahçe'de Pelkas ilk antrenmanına çıktı F.Bahçe'de Pelkas ilk antrenmanına çıktı
Yıldız futbolcudan flaş sözler! F.Bahçe Türkiye'nin Real Madrid'idir Yıldız futbolcudan flaş sözler! "F.Bahçe Türkiye'nin Real Madrid'idir"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör