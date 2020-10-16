16 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın performansı yüzleri güldürdü

F.Bahçe'de Ozan Tufan rüzgarı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.10.2020

'nin yıldız ismi A ’ın son 3 maçında 2 gol kaydederek yükselişini sürdürdü. Genç yıldızın bu performansı teknik heyeti memnun etti.

Yeni sezona etkili başlayan 'ın performansı yükselerek devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncu, ayyıldızlı forma ile 'nın ardından filelerini de havalandırırken, 57. milli maçında 7 gole ulaştı. A 'ın son 3 maçında 2 gol kaydeden Ozan, yüzde 85 pas isabeti ile oynadı. En çok adam eksilten futbolcu oldu. İkili mücadelelerin yüzde 65'ten fazlasından (3'te 2si) galip ayrıldı. Bu istatistikler 25 yaşındaki oyuncuyu tekrar Avrupa devlerinin radarına sokarken, Erol Bulut'u da sevindiriyor. Genç çalıştırıcı, Ozan'ı tebrik ederek aynı performansı hafta sonu karşısında da kendisinden beklediğini iletti.
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