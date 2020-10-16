16 Ekim 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın performansı yüzleri güldürdü
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ozan Tufan A Milli Takım’ın son 3 maçında 2 gol kaydederek yükselişini sürdürdü. Genç yıldızın bu performansı teknik heyeti memnun etti.
Yeni sezona etkili başlayan Ozan Tufan'ın performansı yükselerek devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncu, ayyıldızlı forma ile Almanya'nın ardından Sırbistan filelerini de havalandırırken, 57. milli maçında 7 gole ulaştı. A Milli Takım'ın son 3 maçında 2 gol kaydeden Ozan, yüzde 85 pas isabeti ile oynadı. En çok adam eksilten futbolcu oldu. İkili mücadelelerin yüzde 65'ten fazlasından (3'te 2si) galip ayrıldı. Bu istatistikler 25 yaşındaki oyuncuyu tekrar Avrupa devlerinin radarına sokarken, Erol Bulut'u da sevindiriyor. Genç çalıştırıcı, Ozan'ı tebrik ederek aynı performansı hafta sonu Göztepe karşısında da kendisinden beklediğini iletti.
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