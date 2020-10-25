25 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe seriye bağladı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu... Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta  ile , 'nda karşı karşıya geldi. Son iki maçını kazanan sarı-lacivertliler, derbiyi 3-1 kazanarak serisini devam ettirdi. Geçtiğimiz hafta sahasında Başakşehir'e yenilen bordo mavililer ise kritik maçtan mağlup ayrıldı.

'in 6. haftasındaki dev derbide ile , Fenerbahçe 'nda kozlarını paylaştı... Zorlu karşılaşmayı sarı lacivertliler, 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri, 51. dakikada Serkan Asan (KK), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Fırtına'nın tek golü ise 23. dakikada Benik Afobe'den geldi.

Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle punanı 12 yaptı ve 2. sırada yer alıyor. Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan bordo-mavililer ise bu maçtan puan çıkaramadı ve 5 puanla 17 sırada kaldı.

FENERBAHÇE 6 MAÇ SONRA KAZANDI!
Trabzonspor karşısında uzun süredir galip gelemeyen Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek 6 maçlık hasrete son verdi.

Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.

SERİ 24 MAÇA ÇIKTI
Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Bulut'tan geri dönüş itirafı! Devre arası... Bulut'tan geri dönüş itirafı! "Devre arası..."
Toroğlu'ndan F.Bahçe'ye sert eleştiri! Toroğlu'ndan F.Bahçe'ye sert eleştiri!
Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu! Fenerbahçe... Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu! "Fenerbahçe..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör