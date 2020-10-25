Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu... Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Son iki maçını kazanan sarı-lacivertliler, derbiyi 3-1 kazanarak serisini devam ettirdi. Geçtiğimiz hafta sahasında Başakşehir'e yenilen bordo mavililer ise kritik maçtan mağlup ayrıldı.
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Trabzonspor, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı... Zorlu karşılaşmayı sarı lacivertliler, 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri, 51. dakikada Serkan Asan (KK), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Fırtına'nın tek golü ise 23. dakikada Benik Afobe'den geldi.
Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle punanı 12 yaptı ve 2. sırada yer alıyor. Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan bordo-mavililer ise bu maçtan puan çıkaramadı ve 5 puanla 17 sırada kaldı.
FENERBAHÇE 6 MAÇ SONRA KAZANDI!
Trabzonspor karşısında uzun süredir galip gelemeyen Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek 6 maçlık hasrete son verdi.
Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.
SERİ 24 MAÇA ÇIKTI
Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.
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