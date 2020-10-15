Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürürken, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Dimitrios Pelkas takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisler'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada yeni transferlerdan Dimitrios Pelkas da takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 10.00'da başladı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, ikinci bölümde sahaya çıktı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı.





Üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken; Diego Perotti takımdan ayrı gerçekleştirdiği düz koşularla antrenmanı tamamladı. Garry Rodrigues ise kasık ağrısı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Öte yandan milli takımlarından dönen Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz, Mame Thiam ve Dimitrios Pelkas antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 16 Ekim Cuma günü saat 11:00'de ilk 15 dakikası basına açık olan yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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