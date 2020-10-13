Fenerbahçe'deki ayrılığı böyle duyurdu! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Yaptığı takviyelerin yanı sıra birçok oyuncuyu da takımdan gönderen sarı-lacivertliler, bir yıldızıyla daha yollarını ayırıyor. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 15:01 ABONE OL