13 Ekim 2020, Salı

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Fenerbahçe'deki ayrılığı böyle duyurdu! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Yaptığı takviyelerin yanı sıra birçok oyuncuyu da takımdan gönderen sarı-lacivertliler, bir yıldızıyla daha yollarını ayırıyor. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 13.10.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 15:01
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Fenerbahçe'deki ayrılığı böyle duyurdu! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.

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Fenerbahçe'deki ayrılığı böyle duyurdu! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas kadroya katılmıştı.

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Fenerbahçe'deki ayrılığı böyle duyurdu! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

14 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 oyuncuyla da yollarını ayırarak büyük bir değişime gitmişti.

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Fenerbahçe'deki ayrılığı böyle duyurdu! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.

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Fenerbahçe'deki ayrılığı böyle duyurdu! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

BOL ALTERNATİFLİ KADRO KURULDU

Tarihi bir transfer çalışmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un elinde her mevkide bol alternatifi olan bir kadro bulunuyor.

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