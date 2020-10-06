Transferde adeta şov yapan Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Roma'dan transfer ettiği Perotti'nin ilginç bir detayı ortaya çıktı. Başkent ekibi, sarı-lacivertlilerin bu transferi geç açıklamasının ardından yapacak olduğu oyuncu takviyesini yapamadı. İşte detaylar...

Transferin son gününde büyük bir hareketlilik yaşandı ve kulüpler futbolcularla üst üste sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Perotti ile sözleşme imzalarken transferin perde arkası ortaya çıktı.

ROMA'YA BÜYÜK ŞOK!



İtalyan basınındaki Roma Press'in haberlere göre Roma, Fenerbahçe'nin Perotti transferini geç açıklaması nedeniyle Stephan El Shaarawy'nin belgelerini zamanında hazırlayamadı ve transfer de böylece yatmış oldu.





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