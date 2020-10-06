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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Perotti transferiyle Roma'yı zora soktu!

Roma'da Perotti şoku! Transferde...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 06.10.2020

Transferde adeta şov yapan , İtalya Serie A takımlarından 'dan ettiği Perotti'nin ilginç bir detayı ortaya çıktı. Başkent ekibi, sarı-lacivertlilerin bu transferi geç açıklamasının ardından yapacak olduğu oyuncu takviyesini yapamadı. İşte detaylar...

Transferin son gününde büyük bir hareketlilik yaşandı ve kulüpler futbolcularla üst üste sözleşme imzaladı. , Perotti ile sözleşme imzalarken transferin perde arkası ortaya çıktı.

ROMA'YA BÜYÜK ŞOK!

İtalyan basınındaki Press'in haberlere göre Roma, Fenerbahçe'nin Perotti transferini geç açıklaması nedeniyle Stephan El Shaarawy'nin belgelerini zamanında hazırlayamadı ve de böylece yatmış oldu.

Fenerbahçe Diego Perotti transferini bu video ile duyurdu!

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