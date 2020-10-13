13 Ekim 2020, Salı

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Fenerbahçe'de büyük zarar! Eğer çözüm bulunamazsa...

Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katan ve 17 isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe, büyük bir zararla karşı karşıya... Eğer sarı-lacivertliler, hesapta olmayan bu sorunu çözemezse 37 milyon TL zarara uğrayabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 23:36
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Fenerbahçe'de büyük zarar! Eğer çözüm bulunamazsa...

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.

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Fenerbahçe'de büyük zarar! Eğer çözüm bulunamazsa...

Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas kadroya katılmıştı.

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Fenerbahçe'de büyük zarar! Eğer çözüm bulunamazsa...

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 oyuncuyla da yollarını ayırarak büyük bir değişime gitmişti.

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Fenerbahçe'de büyük zarar! Eğer çözüm bulunamazsa...

Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.

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Fenerbahçe'de büyük zarar! Eğer çözüm bulunamazsa...

BOL ALTERNATİFLİ KADRO KURULDU
Tarihi bir transfer çalışmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un elinde her mevkide bol alternatifi olan bir kadro bulunuyor.

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