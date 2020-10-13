Fenerbahçe'de Erol Bulut'la her şey yolunda! Rakiplere geçit vermedi

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda ilk iki haftada 4 puan alırken, sonraki çıktığı 2 karşılaşmada ise kalesine toplam 8 isabetli şut çektirdi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda deplasmanlarda büyük puan kayıpları yaşamıştı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında pazar günü İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Geçtiğimiz sezon deplasman maçları sarı-lacivertli takım için 'kabus' olmuştu. 2019- 20'de ligde dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada sadece 4 kez kazanabilen Kanarya, 13'ünde (8M/5B) puan kaybetti. Bu sezon Erol Bulut'un teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte bu tablo ilk iki deplasmanda tersine döndü.

KORNERİ ZOR BULDULAR

Sarı-lacivertliler ilk hafta konuk olduğu Rize'de 2-1 kazanırken, rakibine 90 dakikada 3'ü isabetli 9 şut+3 korner imkanı verdi. Kendisi ise 8'i isabetli 17 şut attı, 11 korner kullandı. Telekom'da golsüz biten G.Saray derbisinde ise sarı-kırmızılılar 5'i isabetli 9 şut çekebildi; 5 korner attı. Buna karşılık F.Bahçe 15 şut (1 isabet) çekti, 9 korner kullandı. İki deplasmanda 4 puan alan Kanarya, Göztepe karşısında da bu grafiğini koruyup, kazanmak istiyor.

FENERBAHÇE AĞIR FAVORİ

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe yine favori gösterilirken oranı 2.70'ten 2.55'e düştü. G.Saray'a 3.05, Trabzon ve Beşiktaş'a 6.00, son şampiyon Başakşehir'e 9.50 oran verildi.

MORALLER SÜPER

Göztepe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam eden sarı-lacivertli takımda morallerin yüksekliği dikkat çekti. Oyuncular birbirleriyle şakalaşırken, antrenmanda önce kondisyon sonra taktik çalışması yapıldı.

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