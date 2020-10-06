06 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Bakasetas olmadı

Bakasetas olmadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

'nin gündemine aldığı Alanyasporlu Bakasetas'ın sarı-lacivertli takıma transferi son anda yattı.

Alanyasporlu Bakasetas'ın transferi son anda yattı. Sarı-lacivertliler güney ekibine 2.5 milyon euro ve oyuncu takası önerdi. Alanyaspor'un 4 milyon euro bonservis bedelinde diretmesi üzerine Bakasetas'tan vazgeçilerek, Pelkas alındı.
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