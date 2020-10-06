Bakasetas olmadı

Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Alanyasporlu Bakasetas'ın sarı-lacivertli takıma transferi son anda yattı.

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AlanyasporluBakasetas'ın transferi son anda yattı. Sarı-lacivertliler güney ekibine 2.5 milyon euro ve oyuncu takası önerdi. Alanyaspor'un 4 milyon euro bonservis bedelinde diretmesi üzerine Bakasetas'tan vazgeçilerek, Pelkas alındı.