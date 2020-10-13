Shakhtar Donetsk Allahyar'ı yakın takibe aldı
Fenerbahçe'de beklen şansı bulamayan ve Ukrayna'nın Zorya takımına kiralanan Allahyar Sayyadmanesh için flaş bir iddia ortaya çıktı. Genç forvet için Shakhtar Donetsk'te görev alan Dario Srna'nın izleme komitesine yetki verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin transfer döneminde Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh için Shahkhtar Donetsk devrede.
İranlı futbolcu, Shakhtar Donetsk'te yardımcı antrenör olarak çalışan Dario Srna'nın dikkatini çekti. Srna, Allahyar'ı yakından takip etmeleri için scout ekibini görevlendirdi.
"ZORYA LUHANSK'TAKİ PERFORMANSI TAKİP EDİLECEK"
Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'in takıma uyum sağlama konusunda soru işaretleri olduğu için Shakhtar Donetsk'in bu transfer döneminde teklif yapmadığı, oyuncunun Zorya'daki performansını yakından takip edeceği öğrenildi.
Allahyar Sayyadnamesh, Fenrbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda 5 maçta 1 gol atarken, Süper Lig'de 2 müsabakada görev yaptı. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
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