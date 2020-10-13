13 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Shakhtar Donetsk Allahyar'ı yakın takibe aldı

Allahyar'a sürpriz takip! Dev kulüp...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

'de beklen şansı bulamayan ve Ukrayna'nın Zorya takımına kiralanan için flaş bir iddia ortaya çıktı. Genç forvet için 'te görev alan Dario Srna'nın izleme komitesine yetki verdiği öğrenildi.

'nin transfer döneminde Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı için Shahkhtar Donetsk devrede.

İranlı futbolcu, 'te yardımcı antrenör olarak çalışan Dario Srna'nın dikkatini çekti. Srna, Allahyar'ı yakından takip etmeleri için scout ekibini görevlendirdi.

"ZORYA LUHANSK'TAKİ PERFORMANSI TAKİP EDİLECEK"

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'in takıma uyum sağlama konusunda soru işaretleri olduğu için Shakhtar Donetsk'in bu transfer döneminde teklif yapmadığı, oyuncunun Zorya'daki performansını yakından takip edeceği öğrenildi.

Allahyar Sayyadnamesh, Fenrbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda 5 maçta 1 gol atarken, 'de 2 müsabakada görev yaptı. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i kiralık olarak Zorya'ya gönderdi

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