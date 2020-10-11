11 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı!

F.Bahçe'yi korkutan haber! Yeni transfer ve sakatlık...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand'ın, Demokratik Kongo'nun ile karşı karşıya geldiği maçta ayağı burkuldu ve oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, milli takımının ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 27 yaşındaki stoperin son durumu belli oldu.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Futbol Arena'nın haberine göre, Demokratik Kongo hazırlık maçında Burkina Faso'ya 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand karşılaşmaya devam edemedi. Başarılı stoperin sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

Burkina Faso mücadelesinde ayak bileği burkulan Marcel Tisserand, tedbir amacıyla oyundan alındı. Riske edilmeyen Marcel Tisserand'ın bir sıkıntısı olmadığı aktarıldı.

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