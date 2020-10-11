11 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Diego Costa bombası! Transferi böyle duyurdular

F.Bahçe'den Costa bombası! Transferi böyle duyurdular
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

2020/2021 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, ara transfer dönemi için de çalışmalarına şimdiden başladı. Dış basında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, daha önce de sık sık gündeme gelen İspanyol golcü 'ya ocak ayında imza attıracak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe transfer hız kesmiyor... Yaz transfer sezonunda neredeyse tüm takımını değiştiren Kanarya, elinde Samatta, Ademi ve Cisse gibi golcüler olmasına karşın 'ya ilgi duyuyor.

İspanyol basınında konu ile ilgili yer alan haberde Diego Costa'nın ocak ayında Türkiye'ye transfer olacağı ifade edildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, şu anda Costa'nın form durumu iyi değil ve bu sebeple Simeone oyuncuya güvenmiyor. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali anlamda da sıkıntıya uğrayan ve elindeki yüklü maaş alan isimlerle yollarını ayırmak isteyen İspanyol kulübünün, Costa'yı göndermek istediği ifade edildi ve bu takımın Fenerbahçe olabileceği kaydedildi.

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Halihazırda Fenerbahçe'nin bir forvete ihtiyacının olmamasına karşın Costa'nın, transfer için sarı-lacivertlilerle temasta olduğu yazıldı. Öte yandan yaz transfer sezonunda da Costa'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali oldukça yüksekti ancak Erol Bulut'un takımın başına gelmesiyle beraber bu operasyon askıya alındı.

COSTA GEMİLERİ YAKTI
Bununla beraber Costa, 2021 yazında Atletico ile sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı önceliğini ayrılığa veriyor ve yeni takımını düşünüyor. Costa'nın önünde iki seçenek var; ocak ayında başka bir kulübe transfer olmak veya Temmuz ayında Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olmak.

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