09 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev iş birliği! Pandemi en çok onları vurmuştu

Ezeli rakiplerden dev iş birliği! F.Bahçe ve G.Saray...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ligler seyircisiz oynanmaya devam ederken, bu durumdan ekonomik anlamda en çok etkilenen büyük kulüpler oldu. Taraftarlarından yoksun olarak sahaya çıkan ve , locaların açılması için somut adımlar attı. İşte tüm detaylar... | Son dakika haberleri

Pandemi nedeniyle mart ayından bu yana spor müsabakaları seyircisiz şekilde oynanırken, Türkiye'nin iki büyük kulübü çözüm üretmek adına el ele verdi. Hatırlanacağı üzere tüm kulüpleri, ile 'nin sunduğu "En azından stadyumlardaki localar açılsın ve böylelikle sıcak para girişi sağlansın" görüşünü desteklemişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre iki kulüp, maçların tedbirli ve sınırlı sayıda taraftara açılması için önlem alırken, localarda seyircilerini ağırlamak adına da somut adımlar attı. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın localarını 'yeni normal' düzene uyacak şekilde dizayn etti. Sarı-lacivertli kulüp, teması azaltmak ve sosyal mesafe tedbirini sağlamak adına stattaki localarını cam bölmelerle ayırdı.

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Localar ile tribünler bu doğrultuda izole edildi, hijyen açısından aralara geniş ve uzun camlar çekildi. Ayrıca tüm localar arasına da bu bölmelerden koyuldu. Bununla birlikte her locada özel maskeler ve dezenfektan noktaları hazırlandı. Fenerbahçe yönetimi Ülker Stadı'nda hayata geçirdiği yeni loca modelini ezeli rakibi ebedi dostu Galatasaray ile paylaştı.

KOORDİNELİ HAREKET ETTİLER

Fenerbahçe ve Galatasaraylı yöneticiler tüm bu önlemleri birbirleriyle paylaşıp koordineli şekilde hareket etti. Tedbirleri artırıp locaları sağlık açısından güvenli hale getirmek adına karşılıklı görüş alış verişinde bulundular, yeni fikirler ürettiler. Örneğin geçmişte herkesin alışık olduğu yemek servisi gibi hizmetler, localar kapılarını yeniden açarsa artık olmayacak. Söz konusu mekanlarda sadece kapalı içecek ve su servisi yapılacak. Covid-19'a karşı her türlü önlemi alan iki kulüp, şimdi locaların taraftarlara açılmasını bekliyor.

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