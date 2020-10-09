Galatasaray'ın planı ortaya çıktı! Marcao ve Luyindama...

2020-2021 yaz transfer sezonunda kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, orta sahaya yeterli takviye yapamamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim de transfer konusuna değinmiş ve "Oyuncu satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık" ifadelerini kullanmıştı. Cimbom'un gözde isimlerinden Marcao ve Luyindama'ya teklifler gelse de Cimbom bu teklifleri düşük bulduğu için reddetti ve iki isim takımda kaldı. Galatasaray'ın iki yıldız için planı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri