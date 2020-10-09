09 Ekim 2020, Cuma

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Galatasaray'ın planı ortaya çıktı! Marcao ve Luyindama...

2020-2021 yaz transfer sezonunda kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, orta sahaya yeterli takviye yapamamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim de transfer konusuna değinmiş ve "Oyuncu satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık" ifadelerini kullanmıştı. Cimbom'un gözde isimlerinden Marcao ve Luyindama'ya teklifler gelse de Cimbom bu teklifleri düşük bulduğu için reddetti ve iki isim takımda kaldı. Galatasaray'ın iki yıldız için planı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 09.10.2020 07:55 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 07:55
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Galatasaray'ın planı ortaya çıktı! Marcao ve Luyindama...

Bonservislerine toplam 12 milyon Euro ödenen Luyindama (8 milyon Euro)-Marcao (4 milyon Euro) ikilisi sezona formda başladı.

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Galatasaray'ın planı ortaya çıktı! Marcao ve Luyindama...

Sabah'ta yer alan habere göre Roma'nın ilgilendiği Marcao ve İngiliz kulüplerinin takibindeki Luyindama için sarı-kırmızılı yönetim ocak ayına kadar bekleme kararı aldı.

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Galatasaray'ın planı ortaya çıktı! Marcao ve Luyindama...

Devre arasında iki stoperine de 15 milyon Euro'nun üzerinde teklifler bekleyen Galatasaray, Luyindama ya da Marcao'yu satarak ocak ayında transfere ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeler yapacak.

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Galatasaray'ın planı ortaya çıktı! Marcao ve Luyindama...

İki oyuncunun takımda kalmaları halinde 2022'de sona erecek sözleşmeleri yüzde 50 zamla uzatılacak.

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Galatasaray'ın planı ortaya çıktı! Marcao ve Luyindama...

1 yıl sözleşmesi kalan Belhanda'yı satamayan sarı- kırmızılılar, aynı sorunu Luyindama- Marcao ikilisinde yaşamak istemiyor.

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