09 Ekim 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un listesi belli oldu! 2 isim ayrılıyor

Transfer döneminde 18 isimle anlaşan Fenerbahçe, bol alternatifli bir kadro kurarak 2020-2021 sezonuna giriş yaptı. Ligin ilk 4 haftasında 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. Kanarya'da teknik direktör Erol Bulut'un ayrılacaklar listesi belli olurken, 2 yıldız ismin gönderileceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 09.10.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 10:14
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un listesi belli oldu! 2 isim ayrılıyor

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de kadro yapılanması buna göre oluşturuldu ve birçok transfer yapıldı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un listesi belli oldu! 2 isim ayrılıyor

Nokta transferler için büyük çaba sarf eden sarı-lacivertli kulüpte, yönetim yoğun mesai harcadı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un listesi belli oldu! 2 isim ayrılıyor

Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken birçok isimle yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un listesi belli oldu! 2 isim ayrılıyor

Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, kulüpteki yeni görevi ile tarihe geçti. Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, transfer sürecinde büyük çaba sarf etti.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un listesi belli oldu! 2 isim ayrılıyor

Takıma dahil olması planlanan oyuncular ile birebir ileti��ime geçen Belözoğlu, 18 yeni oyuncunun takıma katılmasında etkin rol üstlendi.

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