09 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Ozan Tufan'ın göbek adı: Iniesta!

Göbek adı: Iniesta!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

A Milli Takım'ın ile 3-3 berabere kaldığı maça müthiş golü ve futboluyla damga vuran Ozan Tufan, cephesinde de sevinç yarattı. 25 yaşındaki oyuncu, zorluk seviyesi yüksek maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.

A Milli Takım'ın ile 3-3 berabere kaldığı maça müthiş golü ve futboluyla damga vuran Ozan Tufan, cephesinde de sevinç yarattı. 25 yaşındaki oyuncu, zorluk seviyesi yüksek maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Bugüne kadar Almanya, , Çekya, , , ve filelerini havalandıran Ozan'ın ceza sahası dışından attığı jeneriklik goller şimdiden hafızalarda yer etti. 'ten, "Çok yetenekli bir oyuncu. Ben Ozan'ın çok daha üstüne koyacağını düşünüyorum, yeter ki kendini yeterli görmesin" övgüsünü alan Ozan'ın performansı sosyal medyada da gündem oldu.

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