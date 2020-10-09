Ozan Tufan'ın göbek adı: Iniesta!

A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı maça müthiş golü ve futboluyla damga vuran Ozan Tufan, Fenerbahçe cephesinde de sevinç yarattı. 25 yaşındaki oyuncu, zorluk seviyesi yüksek maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.

A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı maça müthiş golü ve futboluyla damga vuran Ozan Tufan, Fenerbahçe cephesinde de sevinç yarattı. 25 yaşındaki oyuncu, zorluk seviyesi yüksek maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Bugüne kadar Almanya, İsveç, Çekya, Ukrayna, Danimarka, Real Madrid ve Beşiktaş filelerini havalandıran Ozan'ın ceza sahası dışından attığı jeneriklik goller şimdiden hafızalarda yer etti. Şenol Güneş'ten, "Çok yetenekli bir oyuncu. Ben Ozan'ın çok daha üstüne koyacağını düşünüyorum, yeter ki kendini yeterli görmesin" övgüsünü alan Ozan'ın performansı sosyal medyada da gündem oldu.

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