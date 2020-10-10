10 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mame Thiam: Cisse'nin tavsiyesini sır olarak saklayacağım

Cisse'nin tavsiyesini sır olarak saklayacağım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Mame Thiam, Senegal kampında açıklamalarda bulundu. Thiam, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce Cisse bana bir tavsiye verdi ancak bunu sır olarak kendime saklayacağım." dedi.

Mame Thiam, Senegal kampında açıklamalarda bulundu. 28 yaşına giren oyuncu, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce Cisse bana bir tavsiye verdi ancak bunu sır olarak kendime saklayacağım. O benim kardeşim ve bir yönetici zekası var. Fenerbahçe'de birçok hücum oyuncusu ve herkesin kendine has özellikleri var. Bu kadronun kurulma sebebi de kusursuzu yakalamak" dedi.

MUTLU YILLAR MAME THIAM

Sağ kanatta, sol kanatta, forvette her yerde oynayabildiğini belirten Thiam, "Tek amacım var, o da kazanmak, kupalara ulaşmak" ifadelerini kullandı. Yönetim, 'Mutlu yıllar Thiam' mesajını paylaşarak Senegalli ismi kutladı. Hazırlık maçlarında attığı gollerle göz dolduran Thiam, ligde henüz skor üretemedi.

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