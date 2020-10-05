05 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe  Allahyar Sayyadmanesh'i kiralık olarak Zorya'ya gönderdi

F.Bahçe genç isimle yollarını ayırdı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika haberi: 'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.  'un takımda düşünmediği 'in yeni durağı belli oldu. Sarı-lacivertliler, İranlı golcünün  ekibi 'a kiralandığını 'ye bildirdi.

'de 'un bu sezon kadroda düşünmediği 'in yeni takımı resmen belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, İranlı golcünün Ligi ekiplerinden 'a kiralandığını 'ye bildirdi.

Allahyar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.

Volkan Demirel: Fenerbahçe'yi seçtim

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