Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un bu sezon kadroda düşünmediği Allahyar Sayyadmanesh'in yeni takımı resmen belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, İranlı golcünün Ukrayna Ligi ekiplerinden Zorya Luhansk'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Allahyar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.

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