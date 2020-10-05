05 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Volkan Demirel: Fenerbahçe’yi seçtim

Volkan Demirel: F.Bahçe’yi seçtim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Fenerbahçe teknik heyetinde yer alan , geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katıldı. Demirel, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe teknik heyetinde yer alan , NTV'de yayınlanan Kırılma programına katıldı. İşte Volkan'dan inciler:

Hayatımın kırılma anı, Fenerbahçe'ye gitmeden önce otoban kenarında verdiğim karardı. Erdinç abi, bir yerde forma asılı seni bekliyor (), bir yerde Rüştü abin var nereyi istiyorsun dedi. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum dedim.

Sevilla maçında 2 gol yedikten sonra dua ettim, "Allah'ım bu maç lütfen penaltılara kalsın" dedim. Penaltılara gidince Zico'ya da "Bu maçı ben alacağım" dedim.

(G.Saray'dan teklif aldın mı?) Çok teklif aldım, isim vermek istemiyorum.

(Lincoln-Sabri olayı) İtişmeler oluyor. Yanlış korna çalınca da oluyor. Geçen Sabri ile kurstaydık, oturduk muhabbet ettik. Yanlış doğru tartışılır takılmayalım, yaşandı ve bitti.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalacağım aklıma gelmezdi. Hani kırılma anı deriz ya benim en zor anımdı.

40'a kadar oynayacaktım ana nasip değilmiş. Önümde Buffon örneği vardı. O bırakınca bırakacaktım ama hala oynuyor. Ama o efsane Buffon, ben Volkan. Buffon dünyanın en iyi kalecisi.

Hocalık için acelem yok. Her şeyi öğrenerek bilerek yapmak istiyorum. Erol hoca bana çok yardımcı oluyor.

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