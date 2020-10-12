Fenerbahçeli Filip Novak corona virüsü test sonucunu duyurdu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunu duyurdu. 30 yaşındaki oyuncu test sonucunun negatif olduğunu açıkladı. Deneyimli sol bekin ülkesinin milli takımından çıkarıldığı iddia edilmişti.

UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İsrail ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 2-1 galip ayrılan Çekya'da corona virüsü krizi yaşandığı ve Filip Novak'ın bu nedenle kadro dışı kaldığı iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarını endişelendirirken, 14 Ekim tarihinde İskoçya'ya konuk olacak Çekya'da bu maç öncesi Novak'tan açıklama geldi.

"BEN ÇOK İYİYİM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 30 yaşındaki sol bek, "Öncelikle belirtmek isterim ki, geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Corona testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyehat ediyoruz. Merak edip soran herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



İşte o açıklama:

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