Simon Falette Hannover'e transfer oldu!
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak imza atan Simon Falette'nin yeni takımı belli oldu. Gineli futbolcu, Almanya 2. Lig takımlarından Hannover ile anlaştı. | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçiren Gineli defans oyuncusu Simon Falette'in yeni adresi belli oldu. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre 28 yaşındaki deneyimli futbolcu, Alman ekibi Hannover 96 ile anlaşmaya vardı. Gineli oyuncunun yeni takımıyla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Kariyerine Tours'da başlayan Falette, sırasıyla Lorient, Stade Brest, Metz, Eintracht Frankfurt ve Fenerbahçe formaları giydi. Frankfurt ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Gineli oyuncu, 6 aylığına kiralandığı Fenerbahçe'de 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
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