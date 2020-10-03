Son dakika: Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'tan transfer müjdesi!
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü Samatta'nın attığı gollerle 2-1 yendi. Mücadelenin ardından teknik direktör Erol Bulut transfer müjdesi verdi. Bulut, "Birkaç görüştüğümüz oyuncu var. Transfer yaşanacak gibi duruyor. Hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı Lacivertli ekibin tekin direktörü Erol Bulut, Milli maç aralarının kendileri iyi için olanacağını vurguladı.
2-0 öndeyken, maçı 3 ve 4-0'a getirmeleri gerektiğini belirten Bulut, ''Son 15 dakika bizim için sıkıntılı geçti. Bence 2. penaltıdan önce bir faul vardı. Hakem farklı yorumladı. İlk penaltıya kadar iyi bir maç sergiledik. Üzerine koymamız gerekiyor. Şu an baktığımızda yapılan transferler takımın uyum süreci, ilk 75 dakika fena değil. Üzerine koymamız gerekiyor. Milli maç arası bizim için iyi olacak. Milli maç arası sonrası daha iyi bir Fenerbahçe seyretmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"TRANSFER OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"
Transfer sezonunun sona ermek üzere olduğu ve takıma katılan olup olmayacağı şeklindeki soruya cevap veren Bulut, "Bir kaç görüştüğümüz kişiler var. Transfer olacak gibi gözüküyor" yanıtını verdi ve taraftarları heyecanlandı.
Transfer şampiyonu Fenerbahçe, bilindiği üzere 15 yeni ismi kadrosuna kattı. Kısa süre içerisinde Perotti transferini de açıklaması beklenen Fenerbahçe'nin orta sahaya bir takviye daha yapması bekleniyor.
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