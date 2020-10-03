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Son dakika: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Caner Erkin çılgına döndü! İşte o anlar...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelenin 16. dakikasında sarı-lacivertlilerin yeni transferi Caner Erkin ile karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tartıştı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 03.10.2020 20:26
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Son dakika: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Caner Erkin çılgına döndü! İşte o anlar...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde karşılaşıyor.

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Son dakika: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Caner Erkin çılgına döndü! İşte o anlar...

Mücadelede zaman zaman tansiyon yükselirken, müsabakanın 16. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

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Son dakika: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Caner Erkin çılgına döndü! İşte o anlar...

Sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile bir tartışma yaşadı.

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Son dakika: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Caner Erkin çılgına döndü! İşte o anlar...

Alt dudağında olan kanamadan dolayı tedavi olması ve formasını değiştirmesi gerektiğini söyleyen hakem Uğurlu'ya tepki veren Erkin, daha sonra saha kenarına gelerek tedavisini tamamladı.

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Son dakika: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Caner Erkin çılgına döndü! İşte o anlar...

Formasını da değiştiren Caner daha sonra oyuna dahil oldu.

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