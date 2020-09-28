Selçuk Şahin futbola veda etti!

Son dakika: Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Selçuk Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 39 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Selçuk Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 39 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Selçuk Şahin yaptığı açıklamada, "Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibariyle profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum..." ifadesini kullandı.

Selçuk Şahin 22 yıllık kariyerinde sırasıyla Silifke, Hatay, İstanbulspor, Fenerbahçe, FC Wil 1900, Gençlerbirliği, Göztepe ve Bursaspor'da takımlarının formasını terletmişti.

Tecrübeli futbolcu, A Milli Takım formasını ise 25 kez giydi







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