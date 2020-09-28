28 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Selçuk Şahin futbola veda etti!

Selçuk Şahin futbola veda etti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

Son dakika:  ve A 'ın eski futbolcusu  hesabından yaptığı açıklamayla 39 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

ve A 'ın eski futbolcusu , hesabından yaptığı açıklamayla 39 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Selçuk Şahin yaptığı açıklamada, "Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibariyle profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum..." ifadesini kullandı.

Selçuk Şahin 22 yıllık kariyerinde sırasıyla Silifke, , İstanbulspor, Fenerbahçe, FC Wil 1900, , ve 'da takımlarının formasını terletmişti.

Tecrübeli futbolcu, A Milli Takım formasını ise 25 kez giydi


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