Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan transfer ettiği Mbwana Samatta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tanzanyalı golcü, "Konsantre olduğum şey gol krallığı değil, takımıma katkı vermek. Şampiyon olursak mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından kadroya dahil edilen yeni transfer Mbwana Samatta, basın toplantısı düzenledi.

Samatta'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyaca bilinen bir kulüp. Fenerbahçe gibi bir takım sizi isteyince 'hayır' diyemiyorsunuz.

Hızlıyım, çevik bir futbolcuyum ama her özelliğimi söylersem rakiplere her şeyimi söylemiş olurum. Benim için en önemli şey gol atmak, gol atmak bana keyif veriyor.

Herkesin benden gol atmamı beklediğini biliyorum ama öncelikle takımın başarısı önemli. Ben her şeyimi vermek istiyorum. Konsantre olduğum şey gol krallığı değil, takımıma katkı vermek. Şampiyon olursak mutlu olurum.

Vedat Muriqi'yi ise hiç izlemedim. O yüzden tarzını bilmiyorum.

Aston Villa'da gösterdiğim performans için kimseyi suçlayamam. Belki de Tanrı'nın bir planıydı bu. Fenerbahçe gibi büyük bir takım gelmeden önce yaşamam gereken bir tecrübeydi... O tecrübeyi yaşadığım için mutluyum.

Takımdaki herkes yeni transfer olmasına rağmen öyle bir hava yok. Herkese buraya çok hızlı adapte olmuş. Ben de geldikten sonra onlarla iyi anlaşmaya başladım. Takıma adaptasyon sürecim hızlıydı.

Dürüst olmak gerekirse benim ulaştığım başarılara ulaşan bir başka Tanzanyalı oyuncu yok. Yetenekten ziyade beni Tanrı'nın seçmesi olarak bakıyorum buna. Birçok insan Tanzanyalı oyuncuların neler yapabileceğini bilemediği için aslında benim için zorlayıcı durum da bu.

Ben de bir insan ve Müslümanım. Tanrı beni seçti diye düşünüyorum. Başkalarına yardım etmem lazım diye düşünürüm. Birçok insan yiyecek bile bulamıyor. Paylaşmalı ve her zaman dayanışma içinde olmalıyız."

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