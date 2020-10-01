01 Ekim 2020, Perşembe

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Mbwana Samatta: Şampiyon olursak mutlu olurum

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan transfer ettiği Mbwana Samatta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tanzanyalı golcü, "Konsantre olduğum şey gol krallığı değil, takımıma katkı vermek. Şampiyon olursak mutlu olurum." ifadelerini kullandı.
01.10.2020
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