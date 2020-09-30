Pappis Cisse'den ilk sözler! "Fenerbahçe..."

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Samatta'nın ardından Cisse'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım için İstanbul'a gelen golcü, "Fenerbahçe ile görüşmeye geldim, Erol Bulut ile çalışmayı çok isterim ama şu an bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 5 puan toplayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya 17.5 milyon euro'ya satan sarı-lacivertli takım, Aston Villa'dan Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Bir golcü daha almak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Pappis Cisse'yi İstanbul'a davet etmişti.

Kanarya ile görüşmek için İstanbul'a gelen Cisse, transferine dair ilk kez konuştu. Sarı-lacivertli ekiple görüşmeye geldiğini ifade eden Cisse, "Fenerbahçe ile görüşmeye geldim, Erol Bulut ile çalışmayı çok isterim ama şu an bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

DİĞER