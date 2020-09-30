Pappis Cisse'den ilk sözler! "Fenerbahçe..."
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Samatta'nın ardından Cisse'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım için İstanbul'a gelen golcü, "Fenerbahçe ile görüşmeye geldim, Erol Bulut ile çalışmayı çok isterim ama şu an bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 5 puan toplayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya 17.5 milyon euro'ya satan sarı-lacivertli takım, Aston Villa'dan Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Bir golcü daha almak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Pappis Cisse'yi İstanbul'a davet etmişti.
Kanarya ile görüşmek için İstanbul'a gelen Cisse, transferine dair ilk kez konuştu. Sarı-lacivertli ekiple görüşmeye geldiğini ifade eden Cisse, "Fenerbahçe ile görüşmeye geldim, Erol Bulut ile çalışmayı çok isterim ama şu an bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama