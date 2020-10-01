Fenerbahçe'ye transferde süper kanat! Diego Perotti ve Edin Visca derken...

Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, 4 Ağustos'tan itibaren kadrosuna 13 isim katmıştı. Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takviyelerine devam etmek istiyor. Bu kapsamda kanat transferi yapmak isteyen F.Bahçe, gündemine Roma'dan Diego Perotti ve Medipol Başakşehir'den Edin Visca'yı almıştı. Fakat Kanarya'nın asıl hedefindeki isim ortaya çıktı. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 12:57 ABONE OL