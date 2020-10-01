01 Ekim 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde süper kanat! Diego Perotti ve Edin Visca derken...

Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, 4 Ağustos'tan itibaren kadrosuna 13 isim katmıştı. Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takviyelerine devam etmek istiyor. Bu kapsamda kanat transferi yapmak isteyen F.Bahçe, gündemine Roma'dan Diego Perotti ve Medipol Başakşehir'den Edin Visca'yı almıştı. Fakat Kanarya'nın asıl hedefindeki isim ortaya çıktı. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 01.10.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 12:57
ABONE OL
  • 1
  • 18
Fenerbahçe'ye transferde süper kanat! Diego Perotti ve Edin Visca derken...

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan olan Fenerbahçe, kadrosunu 7 yabancı 6 yerli olmak üzere tam 13 isimle güçlendirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Fenerbahçe'ye transferde süper kanat! Diego Perotti ve Edin Visca derken...

Geçtiğimiz sezonu 7. bitiren sarı-lacivertliler Avrupa'da yer almazken, Süper Lig'de ise ilk 3 haftanın sonunda 5 puan topladı.

  • 3
  • 18
Fenerbahçe'ye transferde süper kanat! Diego Perotti ve Edin Visca derken...

Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertli ekip, sırasıyla Hatayspor ve Galatasaray'la da 0-0 berabere kalmıştı.

  • 4
  • 18
Fenerbahçe'ye transferde süper kanat! Diego Perotti ve Edin Visca derken...

Özellikle derbide hücum bölgesindeki eksiklik göze çarparken, F.Bahçe sarı-kırmızılıların kalesine sadece 1 isabetli şut çekebilmişti.

  • 5
  • 18
Fenerbahçe'ye transferde süper kanat! Diego Perotti ve Edin Visca derken...

Derbi sonrasında göze çarpan hücumdaki yetersizlik sonrasında sarı-lacivertli yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör