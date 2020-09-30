30 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Emiliano Buendia için girişimlere başladı

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den kanat oyuncusu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

, forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli sağ açık ’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı!

Kanat mevkisi için bir süredir arayışlarını sürdüren sürpriz bir ismi gündemine aldı. Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, 'den için girişimlere başladı.

Transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Buendia ile kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia, sağ kanat mevkisinin haricinde 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor.

İngiliz ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu 2018 yılında İspanya ekibi Getafe'den 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıkan Arjantinli orta saha 1 gol atıp 7 de asist yapmıştı. Buendia'nın Norwich City ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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