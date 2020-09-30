Fenerbahçe Emiliano Buendia için girişimlere başladı
Fenerbahçe, Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli sağ açık Emiliano Buendia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı!
Kanat mevkisi için bir süredir arayışlarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Norwich City'den Emiliano Buendia için girişimlere başladı.
Transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Buendia ile kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia, sağ kanat mevkisinin haricinde 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor.
İngiliz ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu 2018 yılında İspanya ekibi Getafe'den 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıkan Arjantinli orta saha 1 gol atıp 7 de asist yapmıştı. Buendia'nın Norwich City ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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