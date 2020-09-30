30 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Philip Zinckernagel'in fiyatını sordu

F.Bahçe'ye süper kanat! 19 maç 14 gol, 17 asist
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

döneminin en hareketli takımlarından biri olan , gündemine forması giyen 'i aldı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübüne fiyatını sordu ve ilk temaslara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Bir forvet ve bir kanat transferi yapmak isteyen , gündemine 'te forma giyen 'i aldı.

25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık ayında bitecek. Sarı-lacivertli takım uygun bonservis bedeliyle bu transferi bitirmek istiyor.

Danimarkalı futbolcu bu sezon Norveç takımında çıktığı 19 maçta 14 gol atarken 17 de asist yaptı.

Fenerbahçe Philip Zinckernagel'in fiyatını sordu

PHILIP ZINCKERNAGEL KİMDİR?

Futbola ülkesi 'nın Nordsjaelland takımının altyapısında başlayan Zinckernagel, Danimarka'da sırasıyla Köge, Helsingör ve SönderjyskE takımlarında forma giydi. 2018 yılında Norveç'in FK Bodø/Glimt takımına 200 bin euro bonservis bedeliyle olan Philip Zinckernagel, asıl patlamayı burada yaptı.

Norveç'te ilk senesinde 11 gol atan Philip Zinckernagel, bir sonraki sene ise 6 gol, 10 asistle oynadı. Bu sezon ligde 14 gol ve 17 asist ile harikalar yaratan futbolcu, Avrupa Ligi elemelerinde de 3 maçta 3 gol kaydetti.

Norveç Ligi'nde en yakın rakibine 18 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan FK Bodø/Glimt takımında 10 numaralı formayı giyen Philip Zinckernagel'in takımıyla sözleşmesi Aralık ayında sona erecek.

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