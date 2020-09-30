Son dakika: Fenerbahçe Philip Zinckernagel'in fiyatını sordu
Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, gündemine Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'i aldı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübüne fiyatını sordu ve ilk temaslara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Bir forvet ve bir kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Bodo Glimt'te forma giyen Philip Zinckernagel'i aldı.
25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık ayında bitecek. Sarı-lacivertli takım uygun bonservis bedeliyle bu transferi bitirmek istiyor.
Danimarkalı futbolcu bu sezon Norveç takımında çıktığı 19 maçta 14 gol atarken 17 de asist yaptı.
PHILIP ZINCKERNAGEL KİMDİR?
Futbola ülkesi Danimarka'nın Nordsjaelland takımının altyapısında başlayan Zinckernagel, Danimarka'da sırasıyla Köge, Helsingör ve SönderjyskE takımlarında forma giydi. 2018 yılında Norveç'in FK Bodø/Glimt takımına 200 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Philip Zinckernagel, asıl patlamayı burada yaptı.
Norveç'te ilk senesinde 11 gol atan Philip Zinckernagel, bir sonraki sene ise 6 gol, 10 asistle oynadı. Bu sezon ligde 14 gol ve 17 asist ile harikalar yaratan futbolcu, Avrupa Ligi elemelerinde de 3 maçta 3 gol kaydetti.
Norveç Ligi'nde en yakın rakibine 18 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan FK Bodø/Glimt takımında 10 numaralı formayı giyen Philip Zinckernagel'in takımıyla sözleşmesi Aralık ayında sona erecek.
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