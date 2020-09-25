25 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 2 ayrılık! Rodrigues ve Dirar...

F.Bahçe'de 2 ayrılık! Gün sayıyorlar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

Son hafta mücadelesinde Hatayspor karşısında golsüz beraberlikle ayrılan ’de takımdan ayrılacak isimler gün sayıyor Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği ve ile yollar ayrılıyor. Rodrigues ile görüşüyor...

'de gelenler olduğu kadar gidecekler için de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan ile yolları ayırmak üzere. Yıldız oyuncuyla 'ın güçlü takımlarından 'un yakından ilgilendiği öğrenildi. Yunan medyası, Rodrigues'in Olympiakos'un Rodrigues'te çok ısrarcı olduğunu yazdı. Bu arada ile yolların ayrılması da an meselesi... Ligi'nden bazı takımların Faslı sağ kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Yönetimin Dirar ile yolları ayırması an meselesi.

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